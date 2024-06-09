ads
الأحد 09 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جامعة سوهاج تفوز بالمركز الأول ببرنامج الزمالة بجامعة فلوريدا

الدكتورة إيمان وفقي
الدكتورة إيمان وفقي الأستاذ المساعد بقسم المناهج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عن فوز الجامعة بالمركز الأول بمنحة برنامج الزمالة لجامعة فلوريدا.

رئيس جامعة سوهاج يهنئ الدكتورة إيمان وفقي الأستاذ المساعد بقسم المناهج بكلية التربية

وهنأ رئيس الجامعة الدكتورة إيمان وفقي الأستاذ المساعد بقسم المناهج بكلية التربية بجامعة سوهاج والتي استطاعت حصد المركز الأول علي مستوي الجامعات المصرية واجتيازها جميع مراحل اختبارات البرنامج للحصول علي برنامج الزمالة، مضيفاً ان الدكتورة الفائزة تم منحها برنامج الزمالة للدراسة في جامعة تالاهاسي بولاية فلوريدا، لمده فصل دراسي واحد، وسيتم خلال البرنامج التدريب والتعلم واجراء الأبحاث التطبيقية بأحدث الوسائل التعليمية في مجال إعداد المعلم، ثم القيام بنقل جميع الخبرات التي تم اكتسابها بفترة الدراسة إلى أعضاء هيئة التدريس بالكلية وعقد البرامج التدريبية المختلفة، وذلك بناء علي التعاون العلمي المشترك بين الجامعة وجامعة تالاهاسي.

وأشار الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون التعليم والطلاب الي ان المنحه تهدف الي بناء تأثير طويل المدى حيث تتيح الفرصة للمشاركين لتطوير مهارات التدريس لديهم والإطلاع على أحدث وسائل تكنولوجيا التعليم، بالإضافة الي المشاركة في تطوير مناهج وإجراء أبحاث مشتركة مع أعضاء هيئة التدريس بجامعة فلوريدا الأمريكية.

وأضاف الدكتور حسين طه القائم بعمل عميد كلية التربية بجامعة سوهاج، أن الكلية فازت بمبادرة تميز المعلم والتي تهدف الي دعم تعلم الطلاب وتطوير المنظومة التعليمية بمصر، من خلال إعداد كوادر تربوية على درجة كبيرة من الكفاءة في استراتيجيات التدريس المبتكرة، والنهوض بالبحث التربوي.

من الجدير بالذكر أن الجامعات الخمس الفائزة بالمنحة من أصل 15 كلية تربية على مستوى الجمهورية هم جامعات سوهاج، عين شمس كلية البنات، طنطا، الإسكندرية وجامعة قناة السويس بالإسماعيلية.

سوهاج جامعة سوهاج فلوريدا الدكتورة إيمان وفقي الأستاذ المساعد بقسم المناهج بكلية التربية جامعة تالاهاسي بولاية فلوريدا الجامعات المصرية الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج الدكتور حسان النعماني المنظومة التعليمية برنامج الزمالة حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج جامعة قنا رئيس جامعة سوهاج