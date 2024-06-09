غدا.. 7 آلاف و292 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة بأسوان

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان إنهاء كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة "دور أول" للعام الدراسى (2024/2023)، والتى تنطلق غدًا الإثنين الموافق 10 يونيه وتنتهى السبت الموافق 20 يوليو المقبل، يتخللها اجازة عيد الأضحى المبارك، وفق ما أعلنته وزارة التربية والتعليم بجداولها المعتمدة والمعلنة.

جاء ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ومتابعة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بالاستعداد الجيد لامتحانات الثانوية العامة.

7292 طالب وطالبة يستعدون لامتحانات الثانوية العامة أمام 27 لجنة

و أكد المهندس محمد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن (7292) طالب وطالبة يستعدون لامتحانات الثانوية العامة بأسوان موزعين على 27 لجنة بواقع 26 لجنة عامة وواحدة مكفوفين، موزعة كالتالى 8 لجان بإدارة أسوان و3 لجان بإدارة دراو و4 لجان بإدارة كوم أمبو و 4 لجان بإدارة نصر النوبة و 8 لجان بإدارة إدفو.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوانK إلى أن المديرية أنهت تجهيز جميع المقار الامتحانية من مراوح ومبردات مياه ومقاعد مناسبة وإضاءة جيدة فضلًا عن نظافة اللجان ودورات المياه وتطهيرها وتعقيمها.

وكذلك تم تجهيز جميع استراحات المنتدبين لأعمال امتحانات الثانوية العامة والبالغ عددها 26 استراحة بواقع 17 استراحة رجال و 9 استراحات سيدات، وتم امدادها بكافة مستلزمات الإعاشة اللازمة التى تضمن للمنتدبين إقامة كريمة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، إلى أن الصناديق الخاصة بنقل الكراسات الامتحانية قد وصلت إلى مركزى التوزيع أسوان وإدفو، وتم توفير جميع السيارات الخاصة بالنقل.

وفى سياق متصل أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن المديرية قامت بتوقيع بروتوكولات تعاون مشترك بينها وبين مديريات وهيئات الصحة - الاسعاف- التأمين - الصحة - الكهرباء - المياه - التموين - الأمن - الحماية المدنية كلًا فى مجاله للمعاونة فى أعمال الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن لجان المتابعة التى ضمت القيادات التعليمية، تفقدت اللجان والاستراحات، وتأكدت من جاهزيتها.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أنه عقد أمس السبت عبر تقنية الفيديو كونفرانس اجتماعًا برؤساء اللجان والمراقبين الأوائل، بحضور قيادات المديرية ومديرى الإدارات التعليمية، وذلك لمناقشة التعليمات الوزارية الخاصة بسير اللجان وانضباطها والتصدى لمحاولات الغش، خاصة وانه محظور على الطلاب وجميع العاملين باللجنة حيازة أو استخدام التليفون المحمول أو أى أجهزة إلكترونية.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، نعلى ضرورة التعامل الجيد مع الطلاب بدءًا من البوابة والتفتيش بالعصا الإلكترونية، مرورًا بالجلوس فى اللجان وتوفير الأجواء الامتحانية الملائمة، وعلى الملاحظين داخل اللجان التعامل بهدوء وبث الطمأنينة فى نفوس الطلاب وتوضيح كيفية التعامل مع ورقتى البابل شيت وكيفية ملء البيانات فى الأماكن الصحيحة، وكذلك كيفية التعامل مع نموذج البوكليت وكتاب المفاهيم، وإنتهاء بإنصراف الطلاب وعدم تجمعهم أمام اللجان عقب انتهاء الامتحان .

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