قصر ثقافة الإسماعيلية يحتفل بالمولد النبوي الشريف

قدم فرع ثقافة الإسماعيلية مجموعة متميزة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن الاحتفالية التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف بمركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد.

بدأ الحفل بباقة من الابتهالات الدينية للقارئ الشيخ سيد رجب طنطاوي، تلاها لقاء ديني للشيخ دكتور أحمد فؤاد وكيل وزارة الأوقاف، تحدث خلاله عن المولد النبوي الشريف، وضرورة الاقتداء بالرسول الكريم واتباع سنته النبوية.

وقدمت فرقة التل الكبير للإنشاد الديني مجموعة من الأناشيد والابتهالات بقيادة الفنان صابر الحداد، منها "إلى رحاب يثرب، يا عبد فكر يوم في الله، مدد يا نبي، على نور رسول الله، يا جمال النبي" لتختتم الفعاليات بمسابقة دينية وتوزيع جوائز عينية على الفائزين.