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السبت 30 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

التصريح بدفن جثة سائق قتله شقيق زوجته بالخصوص

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أمرت جهات التحقيق بمحافظة القليوبية، بالتصريح بدفن جثة سائق جرى قتله على يد شقيق زوجته وابن خالتها، بسبب خلافات أسرية مع زوجته، حيث طعناه عدة طعنات متفرقة بالجسد أودت بحياته بدائرة قسم شرطة الخصوص.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من قسم شرطة الخصوص، بمقتل إسلام، سائق، مقيم بدائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين قيام شقيق زوجته ونجل خالتها بالتخلص منه بسبب خلافات زوجية بين زوجته شقيقة المتهم الأول، وتربصا له وطعناه بسلاح أبيض سكين، عدة طعنات نافذة بالجسد أودت بحياته.

حرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

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اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية قسم شرطة الخصوص محافظة القليوبية شقيق زوجته
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