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السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جامعة طنطا تكرم فريقا طبيا شارك في اجراء جراحة تركيب جهاز محفز لخلايا المخ

جامعة طنطا
جامعة طنطا
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كرم مجلس جامعة طنطا اليوم الفريق الطبي الذي نجح في اجراء جراحة متقدمة استمرت لمدة 12 ساعة باستخدام تقنيات حديثة ومتطورة لتركيب جهاز محفز لخلايا المخ العميقة لمنطقة أسفل المهاد لعلاج مريضة تبلغ من العمر 50 عاما تعاني من مرض الشلل الرعاش منذ 8 سنوات ولا تستجيب للدواء لتتمكن من العيش والحركة بشكل طبيعي.

جاء ذلك على هامش مجلس الجامعة المنعقد اليوم برئاسة الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، وبحضور الدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق وعضو مجلس الجامعة والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، والمستشار خيري عمارة المستشار القانوني للجامعة، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.

شمل التكريم الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد سمير مدير المستشفى التعليمي العالمي، والدكتور محمد لطفي مدير عمليات المستشفى، والدكتور محمد عامر رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، والدكتور ايمن عبد المقصود رئيس قسم التخدير والعناية المركزة الجراحية، والدكتور حسين ابو الغيط مدرس جراحة المخ والاعصاب، والدكتور احمد عاصم مدرس بقسم التخدير والعناية المركزة الجراحية، ومن التمريض رجاء احمد شبل، وهالة مجدي الدمرداش.

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التعليم والطلاب الدراسات العليا والبحوث الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا العناية المركزة الفريق الطبي
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