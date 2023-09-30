مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي ومُستوطنيه في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية

اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، في مدينة القدس وفي محافظة رام الله والبيرة، بوسط الضفة الغربية المحتلة.



وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة (الرام) في مدينة القدس (خارج الجدار)، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع ما أسفر عن إصابة عدد من السكان بالاختناق.

واندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في أنحاء مُتفرقة من مُحافظة رام الله والبيرة دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي مُحافظة "بيت لحم" الواقعة إلى الجنوب مباشرة من القدس، اعتدى مُستوطنون إسرائيليون على فلسطينيين بعد منعهم من الوصول إلى أرضهم وبعد نصبهم الخيام بغرض الاستيلاء عليها. واستخدم المستوطنون رذاذ الفلفل ما أدى إلى إصابات بحروق لدى بعض الذين تعرضوا للاعتداء من الفلسطينيين.