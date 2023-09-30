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السبت 30 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

900 شخص حصيلة وفيات حمى الضنك في بنجلاديش

تفشي حمى الضنك في
تفشي حمى الضنك في بنجلاديش
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تجاوزت حصيلة ضحايا تفشي حمى الضنك في بنجلاديش عتبة الـ900 حالة وفاة، وجرى نقل نحو 70 ألف شخص إلى المستشفيات، خلال الفترة نفسها.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم السبت، أن السلطات الصحية في بنجلاديش، وذلك البلد الواقع في جنوب شرق آسيا، تشير إلى أن التفشي بدأ خلال شهر مايو الماضي تقريبا.

ومن جهتهم، قال مسئولون في منظمة الصحة العالمية "إن المرض تفشي في أنحاء البلاد، وأكثر من 130 ألف شخص أصيبوا بالمرض حتى الرابع من سبتمبر الجاري، ما يمثل ارتفاعا بمقدار 20 ضعفا مقارنة بالفترة ذاتها في العام الماضي".

وحذر خبراء الصحة العالمية من أن تغيير المناخ يساهم في انتشار حمى الضنك والأمراض الآخرى التي تسببها الفيروسات التي ينقلها البعوض.

جدير بالذكر أن حمى الضنك تتمثل أعراضها في حدوث حمى شديدة وصداع حاد وآلام في المفاصل والعضلات.

حمى الضنك

يُذكَر أن حمى الضنك هي عدوى فيروسية لها أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا، وتنتشر من البعوض إلى البشر، وهي شائعة في المُناخات الاستوائية وشبه الاستوائية.

ويتعافى معظم الأشخاص من المرض، إلا أنه قد يؤدي إلى الوفاة عندما يسبب نزيفًا داخليًا وفشلًا في وظائف الأعضاء.

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