زورا أوراق الأحوال المدنية..السجن عامين لمالكة مكتب خدمات و10 سنوات لشريكها بالبدرشين

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بالسجن لمدة عامين، لمالكة مكتب للخدمات، والمشدد 10 سنوات لشريكها في الجريمة، لاتهامهما بتزوير أوراق رسمية للاستيلاء علي مبالغ مالية من المواطنين في البدرشين جنوب محفظة الجيزة.



جاء بأوراق القضية التي حملت رقم « 10325 /2023- جنايات البدرشين» أن المتهمة "ف .غ" 49 سنة، مالكة مكتب للخدمات، والمتهم "م .ف"، أنهما في غضون شهر يناير لعام 2022 بدائرة مركز شرطة البدرشين، حال كونهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو “نموذج 24” المنسوب صدوره لقطاع الأحوال، فحررها بما يثبت موافقة اللجنة القضائية المعنية لتغيير إسم المجني عليه، وذيلوها بتوقيعات نسبوها زوراً للموظفين المختصين، لجعل واقعة مزورة في صورة أخري صحيحة فتمت الجريمة بناء على ذلك الإتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.



ووجهت التحقيقات للمتهمين، أنهما استعملا المحرر الخاص بـ"ف .ج" للاحتجاج بما دون به من بيانات لإصدار بطاقة الرقم القومي بالاسم المزور مع علمهما بتزويره على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.



كما قلدا وآخر مجهول خاتم أحد الموظفين العموميين والمقروء بإدارة شرطة الأحوال المدنية، بأن اصطنعوه على غرار نظيره الصحيح واستعملوه بأن ذيلوا به المحرر سند الاتهام الأول على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.



وكشف أمر الإحالة، أنهما توصالا وأخر مجهول للاستيلاء علي المبلغ المالي المبين بالتحقيقات والمملوك للمجني عليه" ف .ح" بأن استعملا طرق احتيالية والتي كان من شأنها ايهامه بوجود واقعة مزورة وهي تغيير اسمه الأول وتمكنا بهذه الطريقة الاحتيالية من الاستيلاء علي النقود.

