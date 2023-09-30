مستثمرو الغاز المسال يعلنون تأييدهم السيسي لفترة رئاسية جديدة

أعلن مجلس إدارة جمعية مستثمري الغاز المسال برئاسة الدكتور محمد سعد الدين، عن تأييد ومباركة ودعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لفترة رئاسية جديدة، وذلك في إطار مسئوليتهم الوطنية ورؤيتهم السياسية رافعين شعار استكمال البناء والتنمية والحفاظ على مقدرات الوطن.

وقال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى الغاز المسال ورئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى استطاع خلال السنوات القليلة الماضية لمّ شمل المصريين والتصدى بكل شجاعة في دحر الإرهاب والجماعات المتطرفة واستعادة الأمن والأمان الكامل للأراضى المصرية.

وتابع سعد الدين، لم يكتف الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال فترة رئاسته الأخيرة بذلك فحسب بل فتح ممرات وأفاق واسعة لعمليات التنمية والبناء التي امتدت في كافة ربوع مصر والتي نتج عنها تحقيق تنمية اقتصادية شاملة في مختلف القطاعات خلال فترات زمنية قياسية بدأت بعمل بنية تحتية قوية للبلاد تمثلت في شبكات طرق وكبارى وبناء مدن ومجتمعات عمرانية جديد وزراعة مئات الألاف من الأفدنة علاوة على توفير كافة مقومات الاستثمار والتى كان لها الاثر المباشر فى حصد نتائج هذه التنمية بالوصول الى الجمهورية الجديدة رغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة التى تضررت منها الدول ذات الاقتصاديات المتقدمة.

ويٌعلن الدكتور محمد سعد الدين والجمعية العمومية لمستثمرى الغاز المسال التي تضم 40 مصنعا في مختلف أنحاء مصر وأكثر من 100 ألف عامل في هذا القطاع تأييدهم لترشيح الرئيس لفترة رئاسية جديدة وفى ضوء استعداد مصر لأحد أهم الاستحقاقات الدستورية وهى الانتخابات الرئاسي، ومستثمرى الغاز المسال والعاملين بشركاتهم اذ يعاهدون انفسهم ان تكون الانتخابات الرئاسية هى الوفاء ورد الجميل لقائد عظيم كان وسيظل همه بناء الإنسان المصرى ومصرنا الحبيبة.