الغرفة التجارية بالفيوم تفتتح معارض جديدة للسلع الغذائية المخفضة للمواطنين

عقد المحاسب مجدى طه جاب الله رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم، إجتماعا مع كبار تجار المواد والسلع الغذائية بالمحافظة وذلك بمقر الغرفة التجارية بالفيوم، تنفيذا لتوجيهات الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم، بالتوسع في معارض السلع الغذائية المخفضة بإنحاء المحافظة وذلك في إطار المجهودات لضبط الأسواق، ومنع الممارسات الإحتكارية، والسيطرة على الأسعار، بشأن التوسع فى إقامة معارض للسلع الغذائية بأسسعار مخفضة لبيعها للمواطنيين

وتم الاتفاق على قيام الغرفة التجارية بالفيوم، بالتعاون والتنسيق مع كبار تجار المحافظة، بأقامة عددا من منافذ البيع، وبيانها كالتالى، منفذ بيع بمنطقة الحادقة بالتعاون مع شركة المنياوي، احمد المنياوي، ومنفذ بيع بمنطقة البارودية بالتعاون مع شركة الايمان اشرف عبد السلام، ومنفذ بيع بمنطقة المبيضة بالتعاون مع شركة التوحيد الد الخولي، ومنفذ لبيع السلع الغذائية المخفضة بمركز طامية.

وصرح المحاسب مجدى طه جاب الله رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة الفيوم، بإنه بناءا على توجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم محافظ الفيوم، بتحويل منافذ بيع اهلا بالمدارس عقب الإنتهاء من فترة إقامتها الى معرض ومنافذ بيع للسلع الغذائية المخفضة، بمدينة الفيوم ومركز أبشواي ومركز سنورس.