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السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

«السيسي» يوجه رسالة للشعب: حلمنا كبير.. اوعى يكون حلمك لقمة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة للمصريين خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، اليوم السبت، "حلمكم يا مصريين لازم يكون كبير، اوعى يكون حلمك لقمة".

وأكد السيسي، إن عائد قناة السويس سيصل إلى 10.5 مليار دولار بنهاية 2023، لافتًا إلى أن جزء كبير من العمل الذي يتم في قناة السويس كان الهدف منه استعادة الثقة، موجهًا الشكر لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأضاف الرئيس السيسي، "في وقت اهتمامنا بالمشروعات كان يتعرض أولادنا ومنشآتنا للدمار والإرهاب"، معقبًا: "وقفنا على هذا المسرح لاستقبال أسر الشهداء ودموعنا بتنزل على أولادنا الذين ضحوا من أجل بلدنا تعيش، ولازم نخلي بالنا من اللي ضحوا عشانه".

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