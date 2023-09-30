السيسي: إيرادات قناة السويس تبلغ 10.5 مليار دولار بنهاية 2023

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن عائد قناة السويس سيصل إلى 10.5 مليار دولار بنهاية 2023، لافتًا إلى أن جزء كبير من العمل الذي يتم في قناة السويس كان الهدف منه استعادة الثقة، موجهًا الشكر لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، اليوم السبت: أنه "في وقت اهتمامنا بالمشروعات كان يتعرض أولادنا ومنشآتنا للدمار والإرهاب"، معقبًا: "وقفنا على هذا المسرح لاستقبال أسر الشهداء ودموعنا بتنزل على أولادنا الذين ضحوا من أجل بلدنا تعيش، ولازم نخلي بالنا من اللي ضحوا عشانه".

ووجه الرئيس السيسي حديثه للمواطنين:"حلمكم يا مصريين لازم يكون كبير، اوعى يكون حلمك لقمة".