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السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

السيسي: إيرادات قناة السويس تبلغ 10.5 مليار دولار بنهاية 2023

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن عائد قناة السويس سيصل إلى 10.5 مليار دولار بنهاية 2023، لافتًا إلى أن جزء كبير من العمل الذي يتم في قناة السويس كان الهدف منه استعادة الثقة، موجهًا الشكر لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، اليوم السبت: أنه "في وقت اهتمامنا بالمشروعات كان يتعرض أولادنا ومنشآتنا للدمار والإرهاب"، معقبًا: "وقفنا على هذا المسرح لاستقبال أسر الشهداء ودموعنا بتنزل على أولادنا الذين ضحوا من أجل بلدنا تعيش، ولازم نخلي بالنا من اللي ضحوا عشانه".

ووجه الرئيس السيسي حديثه للمواطنين:"حلمكم يا مصريين لازم يكون كبير، اوعى يكون حلمك لقمة".

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قناة السويس الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز
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