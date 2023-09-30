حبس عصابة سرقة الهواتف المحمولة بالخليفة

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم السبت، بحبس متهمين بسرقة،هواتف المواطنين بأسلوب النشل أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بالتحرى حول نشاطهما الإجرامى.

تعود البداية عندما تم ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة الخليفة ، وبحوزتهما هاتفين محمول، وبمواجهتهما إعترفا بسرقتهما من شخصين بأسلوب "النشل".

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة عابدين ، وبحوزته (مبلغ مالى "عملات أجنبية" ، كمية من المشغولات الذهبية) وإعترف بسرقتهما من داخل إحدى الشقق بدائرة قسم شرطة السيدة زينب وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما تم ضبط (عاطل وسائقين "لهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزتهم (سيارة - مركبة " توك توك") وبمواجهتهم إعترفوا بسرقة مركبة "التوك توك" من أحد الأشخاص بدائرة القسم بإسلوب إنتحال صفة رجال شرطة بإستخدام السيارة المضبوطة بحوزتهم.