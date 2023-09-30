بعد انتشار ظاهرة عقر الكلاب.. كيف يتصدى القانون لمثل هذه الحوادث؟

انتشرت في الآونة الأخيرة أكثرمن حالة عقر الكلاب للمواطنين في أماكن متفرقة من أحياء ومدن مصر، والأمر تحول إلى ظاهرة خطرة تهدد أمن واستقرار المجتمع

وبحسب التقرير الصادر عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، بلغ عدد حالات العقر الآدمية من الكلاب والحيوانات الضالة 398 ألف حالة خلال عام 2018، منهم 65 حالة إصابة انتهت بالوفاة.

وفي الشهور الأخيرة تكررت الحوادث الواحدة تلو الأخرى سنرصدها من خلال التقرير التالي:



كلب الشيخ زايد

وتعود تفاصيل واقعة كلب الشيخ زايد، إلى وفاة المجني عليه - مدير بنك - في مطلع شهر إبريل الماضي، متأثرا بإصابته بعقر كلب المذيعة أميرة أبو شنب بمنطقة الشيخ زايد، وذلك عقب تدهور حالته الصحية داخل إحدى المستشفيات، حيث إستكملت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة وجرى إحالة المتهم للمحاكمة وتحديد جلسة لنظر القضية.

وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أمر بحبس المتهم - زوج المذيعة أميرة أبو شنب - إحتياطيا، على ذمة التحقيقات التي تجري معه لإتهامه بالتسبب في إصابة جاره بإهماله وعدم احترازه بترك كلب بدون قيد أو تكميم، مما أسفر عنه عقر الكلب للمجني عليه وإصابته بإصابات بالغة ودخوله في غيبوبة تامة حتى وفاته.

كلب الغردقة

فقد طفل يبلغ من العمر 7 سنوات حاسة السمع، بعد أن عقره كلب، في منطقة مبارك 14 شمال مدينة الغردقة، ونقل الطفل إلى مستشفى الغردقة العام.

وكانت مستشفى الغردقة العام قد استقبلت طفل يدعى بلال جودة 7 سنوات، مصاب بجروح قطعية بجوار الأذن اليسرى والرقبة من الخلف، وأسفل الرأس من الخلف.

وتبين أن الطفل عقره كلب بمنطقة مبارك 14 بمدينة الغردقة، ونقل عن طريق الأهالى إلى مستشفى الغردقة العام.

وتم إجراء الفحوصات اللازمة وتبين أن الطفل فقد حاسة السمع جراء الواقعة، وجار استكمال الفحوصات لمعالجة الطفل.

كلاب مدينتي

الواقعة نفسها حدث في منطقة مدينتي بالقاهرة الجديدة وكان الضحية هذه المرة طفل هاجمه كلبين أثناء لعبه بحديقة منزله، وأحدثوا إصابات بالغة له، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو على نطاق واسع يظهر فيه إصابات الطفل.

ويظهر في الفيديو الطفل محمد إيهاب وهو يُحاول الإفلات من كلبين أصرّا على مهاجمته، وكادا يفتكان به.

وكتبت والدة الطفل عبر حسابها على فيسبوك «ابني بيلعب في الجاردن يتهجم عليه كلبين شرسين يقطعوا لحمه ويأكلون رأسه أنا ما قادرة أتمالك أعصابي من منظر ابني واللى حصل له إبني محتاج علاج نفسي أكتر من العلاج الجسدي».

اللافت في الواقعة أن النيابة العامة قررت احتجاز الكلبين 15 يوما، وأمرت بإيداعهما الحجر البيطري، وتشكيل لجنة من مديرية الطب البيطري لفحصهما وبيان نوعهما وجنسهما ولونهما وما إذا كان أي منهما يعاني مرضا من عدمه، وعما إذا كان صادر بشأنهما تراخيص أم لا.

كلب الهرم

عقر كلب مملوك لأحد المواطنين بمنطقة نزلة السمان، طفل يدعى محمد مصطفي 6 سنوات، الغريب في هذه القضية أن صاحب الكلب لم يعتذر لأسرة الطفل كما معتاد.

ووفقا لما نشر وقتها نقلا عن أسرة الطفل قال صاحب الكلب إن كلبه مرخّص وثمنه 100 ألف جنيه وأغلي من ابنكم رغم تشويه وجه الطفل بسبب الإصابة، وانتهى هذا الأمر بتعهّد صاحب الكلب، بتحمّل نفقات علاج الابن شريطة عدم تحرير محضر.

كلب مصر الجديدة

حينما هاجم كلب أحد السيدات بمحيط مدرسة الشهيد نبيل الوقاد بمصر الجديدة، أحد التلاميذ بتحريض من مالكته ردا على اعتداء التلميذ على ابنتها داخل المدرسة.

وقتها أضطر والد الطفل المصاب للتنازل عن المحضر قائلا : أنا على قد حالي ومش عايز مشاكل.. ووقتها قررت النيابة الجزئية، إخلاء سبيل صاحبة الكلب عقب تصالح الطرفين .

كلب مصر القديمة

تلقت نيابة مصر القديمة، محضر إثبات حالة من مستشفى العام، يفيد تعرض سائحة صينية للعقر من كلب ضال، أثناء وجودها في جولة سياحية بمنطقة مجمع الأديان، بالقرب من مسجد عمرو بن العاص.

وكشفت التحقيقات، أنه خلال خروج فوج سياحى لزيارة مجمع الأديان وبعد وصولهم أمام مسجد عمرو بن العاص، عقر كلب ضال سائحة صينية الجنسية، وأحدث بها جرح غائر فى الساق، تم نقل السائحة الصينية المصابة إلى المستشفى لإسعافها، وتقديم الرعاية الصحية لها وتماثلت للشفاء، وحرر محضر بالواقعة.

كلب التجمع

شهدت مدينة الرحاب بالتجمع الأول واقعة اعتداء كلبين على ضابط شرطة يدعى "عمرو أحمد" وأصابوه بجروح خطيرة، نقل على إثرها إلى مستشفى القوات الجوية لإسعافه.

وانتقلت قوة من مباحث قسم شرطة التجمع الأول لمكان الواقعة، بعد تلقي إخطار من الأهالي بالحادث، فتم السيطرة على الكلبين، وإلقاء القبض على صاحبهم، وإحالته للنيابة لتتولى التحقيق.

كلب الأقصر

عقر كلب ضال، طفلًا عمره ٦سنوات، بمحافظة الأقصر وذكر شهود عيان، إن الطفل يدعى يوسف عمر، ٦ سنوات، وتسبب هجوم الكلب الضال عليه في قطع في القناة الدمعية وتشوهات بالوجه.

وتم نقله لمستشفى الأقصر الدولي لتلقي العلاج المناسب، وتم تحرير محضر بالواقعة وتوالت النيابة العامة التحقيقات.

كلب شبرا الخيمة

عقر أحد الكلاب الضالة طفل صغير أثناء تواجده في الشارع بمنطقة الخلفاوي بشبرا، التابعة لمحافظة القاهرة.

وجرى نقل الطفل إلى المستشفى وحالته العامة سيئة، وتم إبلاغ الجهات المعنية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

تحرك برلماني

وأقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى في ابريل الماضي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من النائب أحمد السجيني و60 نائبا من أعضاء المجلس، بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب.

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ومعالجة الظواهر السلبية والحوادث التي شهدها الشارع المصري مؤخراً من تعرض المواطنين للعقر من بعض الحيوانات الخطرة والكلاب، حيث حظر المشروع حيازة الحيوانات والكلاب الخطرة كأصل عام.

ووضع التشريع، تنظيم لحيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة والمتروكة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحياً وغذائياً بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وبما يتفق مع معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة.

خطوات استخراج ترخيص حيازة الكلاب

1- تستخرج التراخيص الخاصة بحيازة الكلاب من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والتى تحدد رسوم إصدارها اللائحة التنفيذية للقانون ، وتقوم الهيئة بتحصيل تلك الرسوم.

2- تنشئ الهيئة سجلات بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، تتضمن كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، ثم يُسلم حائز الكلب فور ترخيصه علامة تعريفية "لوحة معدنية" تحمل الرقم المسلسل المُشار إليه، ويتم تثبيته فى رقبة الكلب بصفة دائمة.

وفى حالة فقدها يجب أن يطلب حائز الكلب علامة تعريفية جديدة مقابل أداء تكلفتها.

3- يلتزم حائز الكلب بإخطار الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إلكترونياً أو ورقياً، خلال 7 أيام من تاريخ الولادة، وتُصدر الهيئة شهادة تتضمن البيانات الخاصة بالكلب، وتسلمها لحائزه، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازة.

ضوابط حيازة الكلاب

1- الالتزام بوضع "الكمامة" الخاصة بالكلاب أثناء التنزه أو عند أصحابها خارج حدود أماكن أيوائها.

2- تقييد الكلب بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليه.

3- لا يجوز أن تقل سن مصطحب الكلب عن 18 عاما.

4-اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان عدم هروب الكلب.

5 -توفير أماكن إيواء مناسبة له، وكذا الرعاية الصحية له مع ضرورة وجود السجلات التى تتضمن التاريخ الطبي له.

6 -إخطار الهيئة العامة للخدمات البيطرية فى حالة إصابة الكلب بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها، أو نفوقه أو هروبه، أو إصابة شخص أو وفاته نتيجة التعرض لاعتداء من الكلب، أو رغبة الحائز فى نقل حيازة الكلب أو التخلى عنه أو عدم القدرة على إيوائه.

عقوبة حيازة كلب دون ترخيص

عقوبات مغلظة

وضع مشروع القانون فى المواد (15-16-17) عقوبات مغلظة حال مخالفة نصوص مواده بشأن حيازة الكلاب، جاءت كالتالى:

1- غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه؛ حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب فى الأماكن العامة، أو عدم التزام اتحادات شاغلي العقارات والتجمعات السكنية والمنشآت الفندقية بالضوابط المقررة لهم بشأن دخول أو اصطحاب الحيوانات الخطرة أو الكلاب غير المرخصة.

2- حبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب فى الأماكن العامة، أو عدم إخطار الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإصابة الحيوان الخطر أو الكلب بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية، ونتج عن أي من المخالفات السابقة تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر.

3- الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ فى حالة التعدى على الغير باستخدام حيوان خطر أو كلب، والحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا كان هذا التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد.

4- الحبس مدة لا تقل عن 9 أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة وسبعين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نتج عن التعدى مرض أو عجز مؤقت لمدة تزيد على عشرين يوماً، والحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا كان التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد.

5- السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه إذا نتج عن التعدي أي عاهة مستديمة، والسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه إذا كان التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد.

6- السجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنين لكل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت، والسجن المؤبد أو السجن المشدد مدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة إذا كان التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد.