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السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب مصر للطائرة يخسر أمام أمريكا في افتتاح التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024

لقطة أرشيفية
لقطة أرشيفية
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خسر المنتخب الوطني للكرة الطائرة بقيادة المدير الفني الإيطالي فلافيو جيونيلي اليوم السبت أمام منتخب أمريكا بنتيجة (0-3)، في افتتاح التصفيات العالمية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، المقامة حاليًّا في اليابان.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 25-20 - 25-16 - 25-19

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره الياباني غدا الأحد في الجولة الثانية من التصفيات العالمية.

وتقام مباراة مصر واليابان في الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة.

وتضم قائمة المنتخب كلًّا من: حسام يوسف - أشرف اللقانى - رضا هيكل - سيف عابد - محمد عادل - محمد المهدي - عبد الرحمن سعودي - محمد رضا - محمد رمضان - أحمد يوسف - محمد عسران - أحمد ضياء - محمد مصطفى لعبة - عبدالرحمن الحسيني.

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