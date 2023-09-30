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السبت 30 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

وفاة نجل الفنان الراحل سامي العدل

سامى العدل
سامى العدل
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أعلنت اليوم الفنانة رشا سامى العدل نجلة الفنان الراحل سامى العدل، عن وفاة شقيقها أحمد صباح اليوم.

وكتبت رشا فى منشور لها على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ناعيه أخيها وقالت "ان لله وان اليه راجعون توفي الي رحمة الله المغفور له ب اذن الله اخويا وروحي احمد سامي العدل برجاء الدعاء له.. اللهم اغفر له وارحمه وادخله الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب واجعل قبره روضة من رياض الجنة".

ولم تعلن رشا سامى العدل أى تفاصيل عن الوفاه، أو ميعاد العزاء أو مكانه إلى الآن، وإنهالت تعليقات التعزيه من جميع المتابعين.

يذكر أن الفنان سامى العدل رحل عن عالمنا فى يوم ١٠ يوليو عام ٢٠١٥، وجاءت الوفاه بسبب هبوط حاد فى الدورة الدموية.

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IMG_20230930_113131
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