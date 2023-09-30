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السبت 30 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

خيرسون تعلن اندماجها التشريعي والاقتصادي التام مع روسيا

خيرسون
خيرسون
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أعلن فلاديمير سالدو حاكم مقاطعة خيرسون، اليوم السبت، اندماج المقاطعة في قوام روسيا الاتحادية، وتكاملها التشريعي والاقتصادي التام مع روسيا.

وقال سالدو، في تصريحات أوردتها قناة " روسيا اليوم"، إنه تم الانتهاء من الإجراءات الرئيسية لدمج مقاطعة خيرسون في الفضاء الاقتصادي والمالي والائتماني والقانوني والحكومي الروسي.

وأضاف أن إجراءات التكامل ستستمر حتى عام 2026، على أن تصل مؤشرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المقاطعة إلى متوسطها في باقي روسيا حتى سنة 2030، مضيفا أن هيئات السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية والإقليمية حسب الدستور الروسي.

وتحتفل مقاطعة خيرسون، اليوم السبت، بالذكرى السنوية الأولى لانضمامها إلى روسيا.

 

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خيرسون روسيا
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