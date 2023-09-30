تعرف على أسعار البيض اليوم السبت

السبت 30/سبتمبر/2023 - 09:59 ص

استقرت أسعار البيض اليوم السبت، وتراوح سعر كرتونة البيض بين 136 و140 جنيها، ورفعت وزارة الزراعة الطاقة الإنتاجية للقاحات البيطرية من 120 مليون إلى 2 مليار جرعة سنويا بهدف السيطرة على الأمراض والأوبئة، لتسهيل عملية التصدير.

واستقرت أسعار البيض البلدى عند 145 جنيها للطبق،

وبدأت بورصة البيض اليوم من 136 إلى 140 جنيها، وأوضح عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية بناء على آخر إحصائية يصل إلى 130 بيضة سنويًا.