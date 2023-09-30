وفاة الأثري عبدالحفيظ دياب صاحب مبادرة إدراج دير سانت كاترين كتراث عالمي

أعلن الدكتور عبد الرحيم ريحان، خبير الآثار وعضو المجلس الأعلى للثقافة لجنة التاريخ والآثار، عن وفاة عبد الحفيظ دياب مدير عام آثار جنوب سيناء الأسبق بمستشفى الشرطة بالعجوزة، الذي يعد المؤسس وصاحب الفضل الأول فى إنشاء منطقة آثار سيناء للآثار الإسلامية والقبطية، صاحب الفضل الأول فى تسجيل دير سانت كاترين فى عداد الآثار وتسجيل منطقة سانت كاترين تراث عالمى استثنائى باليونسكو عام 2002.

عمل عبد الحفيظ دياب مديرًا لآثار سيناء شمالها وجنوبها ثم مديرًا عام لآثار جنوب سيناء ثم مديرًا عام لآثار الوجه البحرى وسيناء .

هو الرجل العسكرى الذى قضى فترة كبيرة فى القوات المسلحة ضابطًا، وقد طبّق العلوم العسكرية فى الحياة المدنية بشقيها الإدارى والإنسانى فى إدارة آثار سيناء

جرى على يديه اكتشاف العديد من الآثار المسيحية والإسلامية بطابا ونويبع ودهب وطور سيناء وسانت كاترين

أنشأ جيلًا من أكفأ الآثاريين بالمجلس الأعلى للآثار تدربوا وعملوا فى كل مجالات العمل الأثرى من أعمال مسوحات أثرية بكل مناطق شمال وجنوب سيناء وحفائر علمية لبعثاث آثار منطقة جنوب سيناء للآثار الإسلامية والقبطية والإشراف على حفائر بعثة يابانية بطور سيناء وألمانية بوادى فيران، أقام العديد من المعارض الخارجية لمقتنيات وأيقونات دير سانت كاترين إلى اليونان والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وإسبانيا

أقام علاقات طيبة برهبان دير سانت كاترين بأسلوبه المحبوب للجميع ساهم فى تسجيل الدير وتسجيل المنطقة تراث عالمى، كما ساهم فى إنشاء العديد من المقرات لمنطقة آثار جنوب سيناء فى طابا ونويبع وطور سيناء ورأس سدر.