فيضانات نيويورك.. إغلاق خطوط مترو الأنفاق وتحويل الطرق الرئيسية إلى بحيرات

تسببت الأمطار الغزيرة في مدينة نيويورك الأمريكية، اليوم السبت، في حدوث فيضانات خطيرة بجميع أنحاء الولاية، مما دفع "كاثي هوشول"، حاكمة الولاية، إلى إعلان حالة الطوارئ، حيث أدى ارتفاع منسوب المياه إلى تعطيل السفر وتقطعت الطرق بالناس في السيارات والمنازل، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

وأظهرت صور نشرتها "نيويورك تايمز"، أنَّ الأمطار تسببت في إغلاق خطوط مترو الأنفاق بأكملها وتحويل الطرق الرئيسية إلى بحيرات وإرسال الأطفال إلى الطوابق العليا من المدارس التي غمرتها الفيضانات.

وأعلنت حاكمة الولاية، كاثي هوشول حالة الطوارئ، وحثت سكان نيويورك على البقاء في منازلهم، وخصت بالذكر أولئك الذين يعيشون في الأقبية استعدادًا للأسوأ، وناشد زعماء الولاية والمدينة السكان بعدم الاستهانة بالعاصفة التي تحولت من هطول أمطار إلى سيول شديدة في دقائق.

وأدت أصوات الهواتف المحمولة على مستوى المدينة إلى إرسال التنبيهات من خدمة الأرصاد الجوية الوطنية على مدار اليوم؛ مما أدى بشكل متكرر إلى تمديد تحذير كبير من الفيضانات المفاجئة، وهو مستوى مخصص لأحداث هطول الأمطار الشديدة والنادرة.

وأغلقت الشلالات المتتالية خطوط مترو الأنفاق في معظم أنحاء المدينة، مع توقف الخدمة حتى في المراكز الرئيسية مثل مركز باركليز، وجرى تغيير مسار القطارات دون سابق إنذار.