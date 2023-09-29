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الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

خالد بيبو: الأهلي حقق مكاسب عديدة بالفوز على سانت جورج

خالد بيبو
خالد بيبو
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قال خالد بيبو، مدير الكرة بنادي الأهلي، إن الفوز على سانت جورج الإثيوبي مهم في مشوار المنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا، وإن الفريق حقق مكاسب عديدة من خلال النتيجة والأداء وتحقيق أهداف الجهاز الفني.

وأوضح أن الجهاز الفني استغل المباراة في تنفيذ جوانب خططية جديدة في ظل امتلاك قائمة مميزة من اللاعبين، وهو ما أسهم في تقديم عرض مميز والفوز بعدد وافر من الأهداف وإسعاد الجماهير.

وأشار إلى أن كل لاعب في الأهلي يملك مقومات مميزة، وأن الفريق هدفه المنافسة على كل البطولات التي يشارك بها خلال الموسم الجاري.

وشدد بيبو على أن جمهور الأهلي لا يتشبع من الانتصارات، وهي نفس فلسفة الفريق، وأن الفترة القادمة سوف تشهد استمرار العمل بكل جدية وتركيز لتحقيق هذا الهدف.

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