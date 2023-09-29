اتحاد جدة يتعثر أمام الفيحاء في الدوري السعودي

تعثر فريق اتحاد جدة، مساء اليوم الجمعة، بالتعادل سلبيًا مع مضيفه الفيحاء، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

سقط العميد في فخ التعادل السلبي، في ظل غياب المخضرم الفرنسي كريم بنزيما، الذي تعرض لإصابة قد تبعده عن الملاعب حتى شهر أكتوبر المقبل.

ومنح اتحاد جدة بهذا التعادل، نظيره الهلال فرصة الانقضاض على صدارة الدوري السعودي في حالة فوزه على الشباب في ختام مواجهات اليوم.

بتلك النتبجة، رفع اتحاد جدة رصيده إلى 19 نقطة على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، فيما احتل الفيحاء المركز التاسع وفي جعبته 10 نقاط.