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الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

الشعب الجمهوري: مرشح الحزب لانتخابات الرئاسة حصل علي تزكية ٤٤ نائب برلماني

حازم عمررئيس حزب
حازم عمررئيس حزب الشعب الجمهوري
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حصل المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية على تأييد 44 نائبا من أعضاء مجلس النواب، لتزكيته لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024.

وقال النائب محمد أبوهميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، إن الهيئة اجتمعت بمجلس النواب أمس، لتحرير نماذج تزكية النائبة حازم عمر رئيس الحزب لخوض انتخابات الرئاسة، حيث حصل على 44 نموذح موقع من أصل 48 نائب سيوقعون نماذجهم فور عودتهم من الخارج.
واضاف ابوهميلة في بيان له اليوم ان مرشح الحزب للإنتخابات الرئاسية استكمل كافة اجراءات الخطوات الاولي لخوض مارثون الإنتخابات الرئاسية

واشترطت المادة 142 من الدستور، لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

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