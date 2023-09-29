يونيسيف: زيادة نسبة الأطفال المهاجرين «غير المصحوبين» في وسط البحر المتوسط إلى إيطاليا

قالت المديرة الإقليمية لمنظمة "يونيسيف" لأوروبا، ريجينا دي دومينيس، إن عدد الأطفال غير المصحوبين الذين يعبرون طريق الهجرة القاتل في وسط البحر المتوسط تضاعف بثلاث مرات مقارنة بالصيف الماضي، حيث إن أكثر من 11 ألفًا و600 طفل عبروا وسط البحر المتوسط إلى إيطاليا هذا العام دون والديهم أو الأوصياء القانونيين عليهم، بما يمثل زيادة بنسبة 60% مقارنة بهذا الوقت من العام الماضي.

وأشارت مسؤولة المنظمة الدولية خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، في جنيف، بمناسبة مرور عشر سنوات على حادث غرق سفينة المهاجرين المأساوي قبالة سواحل لامبيدوزا والذي أدى إلى مقتل مئات الأشخاص بمن فيهم الأطفال - إلى أن عدد الأطفال غير المصحوبين الذين وفدوا إلى إيطاليا بحرًا بلغ حاليًا حوالي 21 ألفًا و700 طفل مقابل 17 ألفًا في العام الماضي.

وأوضحت أنه يتم وضع الأطفال على قوارب مكتظة ومراكب حديدية وقوارب صيد رديئة غير مناسبة على الإطلاق للإبحار في الظروف الجوية السيئة، وذلك في أماكن المغادرة حيث يعانون من عواقب لا يمكن تصورها عندما تنقلب القوارب ولا تترك لهم أي فرصة للبقاء على قيد الحياة.

وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يقوم حاليًا بإعادة كتابة الطريقة التي تتم بها إدارة الهجرة واللجوء في أوروبا، كما أن المناقشة الجارية بين الدول الأعضاء حول ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء تمثل فرصة فورية لتأكيد ودعم المبادئ الأساسية لحماية الطفل، ودعت إلى مشاركة الجميع في تطوير سياسات تعالج انتهاكات حقوق الأطفال في بلدان المغادرة والعبور وعند الوصول.

وشددت على ضرورة أن تكون المصالح الفضلى للأطفال هي الاعتبار الرئيسي في إجراءات اللجوء والقرارات المتعلقة برعايتهم وحمايتهم، قائلة إن هناك حاجة إلى المزيد من الأخصائيين الاجتماعيين في مراكز الاستقبال، وكذلك إلى مزيد من الدعم في مناطق النزول لتحديد الأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية متخصصة، إضافة إلى إيجاد مسارات أكثر أمانًا وقانونية للأطفال لطلب اللجوء والسلامة في أوروبا.