وجه الرئيس السيسي بعلاجه.. أشرف فولة بطل العالم في كمال الأجسام

تصدر أشرف فولة، بطل مصر والعالم في كمال الأجسام، التريند على صفحات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعلاجه على نفقة الدولة.

ويعاني أشرف فولة، من فشل كلوي، ويحتاج إلى تدخل علاجي سريع، حيث تم إزالة الكليتين نظراً لوجود العديد من الترسبات والسموم عليهما.

وجرى التنسيق بين وزارتي الدفاع والصحة لتقييم حالة فولة وإجراء عملية جراجية لزراعة الكلى بإحدى مستشفيات القوات المسلحة ووضع الخطة العلاجية المناسبة له على نفقة الدولة.

وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة للتنسيق على سرعة نقل اللاعب أشرف فولة بطل العالم السابق فى كمال الأجسام إلى المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى نظراً لتوافر التخصصات الطبية لحالته.

من هو أشرف فولة؟

أشرف أحمد ذكي والشهير بـ«أشرف فولة»، وهو بطل مصر والعالم في لعبة كمال الأجسام.

تم اختياره ضمن أفضل 100 رياضي في عام 2020، نظراً لإنجازاته العالمية في كمال الأجسام.

فاز ببطولة العالم لكمال الأجسام عدة مرات، عام 2011 في الهند ثم في الإكوادور 2012، وبعدها بعامين في البرازيل وتحديدا سنة 2014.

حصل على المركز السابع في بطولة الأساتذة بإسبانيا عام 2019 رغم تعرضه لوعكة صحية.