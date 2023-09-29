دوري أبطال أفريقيا.. رمضان صبحي يقود هجوم بيراميدز أمام الجيش الرواندي

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز التشكيل الذي يخوض به مباراة الجيش الرواندي في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الجيش الرواندي ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في إطار إياب دور ال٣٢ من دوري الأبطال بعد التعادل ذهابا بدون أهداف في كيجالي.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - وليد الكرتي

خط الهجوم: فخري لاكاي - إبراهيم عادل - رمضان صبحي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - كريم حافظ - أحمد توفيق - أسامة جلال - يوسف أسامة - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - دودو الجباس - فيستون ماييلي