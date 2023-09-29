ads
الجمعة 29 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

حمدي طلبة.. عريس بنت السلطان

المخرج المسرحي حمدي
المخرج المسرحي حمدي طلبة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

رحل عن عالمنا المخرج المسرحي الكبير حمدي طلبة الذي وافته المنية عن عمر يناهز 67 عاما بعد مشوار حافل من العطاء، فقدم الكثير من العروض المسرحية على خشبة المسرح.

حمدي طلبة أحد أهم مخرجي مسرح الثقافة الجماهيرية، وقدم العديد من الأعمال المسرحية، كما أسس فرقة "بني مزار" المسرحية عام 1985، وكون أول نادي مسرح في الثقافة الجماهيرية ببني مزار عام 1986.

وأسس الراحل مركز بني مزار للظواهر المسرحية عام 2009، وأشرف على جميع تجارب نوادي المسرح في بني مزار، ومن أبرز أعماله المسرحية الوزير شال الثلاجة، العفريت في كفر سالم لسعد الدين وهبة، الكاتب والشحات لعلي سالم، مجلس العدل لتوفيق الحكيم، عريس بنت السلطان لمحفوظ عبد الرحمن، المهرج لمحمد الماغوط، مملكة الحيرة لأحمد فرغلي، حدوته مزارية لناصر عبد الله، حلم يوسف لبهيج إسماعيل، سعد اليتيم لمحمد الفيل، وشارك الراحل في عدد كبير من المهرجانات المسرحية المحلية والدولية.

كانت  آخر مشاركات الراحل  بمهرجان مسرح الهواة في دورته التاسعة عشرة الذي نظمته هيئة قصور الثقافة، خلال سبتمبر الحالي بقصر ثقافة روض الفرج، بعرض "عباد الشمس" تأليف أسامة فرغلي وإخراج حمدي طلبة، ونال العرض عدة جوائز بالإضافة لجائزة خاصة من لجنة التحكيم.

ads
المخرج المسرحي حمدي طلبة حمدى طلبة وفاة حمدي طلبة وفاة المخرج المسرحي حمدي طلبة
ads