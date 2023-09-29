حمدي طلبة.. عريس بنت السلطان

رحل عن عالمنا المخرج المسرحي الكبير حمدي طلبة الذي وافته المنية عن عمر يناهز 67 عاما بعد مشوار حافل من العطاء، فقدم الكثير من العروض المسرحية على خشبة المسرح.

حمدي طلبة أحد أهم مخرجي مسرح الثقافة الجماهيرية، وقدم العديد من الأعمال المسرحية، كما أسس فرقة "بني مزار" المسرحية عام 1985، وكون أول نادي مسرح في الثقافة الجماهيرية ببني مزار عام 1986.

وأسس الراحل مركز بني مزار للظواهر المسرحية عام 2009، وأشرف على جميع تجارب نوادي المسرح في بني مزار، ومن أبرز أعماله المسرحية الوزير شال الثلاجة، العفريت في كفر سالم لسعد الدين وهبة، الكاتب والشحات لعلي سالم، مجلس العدل لتوفيق الحكيم، عريس بنت السلطان لمحفوظ عبد الرحمن، المهرج لمحمد الماغوط، مملكة الحيرة لأحمد فرغلي، حدوته مزارية لناصر عبد الله، حلم يوسف لبهيج إسماعيل، سعد اليتيم لمحمد الفيل، وشارك الراحل في عدد كبير من المهرجانات المسرحية المحلية والدولية.

كانت آخر مشاركات الراحل بمهرجان مسرح الهواة في دورته التاسعة عشرة الذي نظمته هيئة قصور الثقافة، خلال سبتمبر الحالي بقصر ثقافة روض الفرج، بعرض "عباد الشمس" تأليف أسامة فرغلي وإخراج حمدي طلبة، ونال العرض عدة جوائز بالإضافة لجائزة خاصة من لجنة التحكيم.