وزارة الدفاع البريطانية ترجح عودة المئات من المقاتلين السابقين في فاجنر إلى أوكرانيا

الجمعة 29/سبتمبر/2023 - 11:49 ص

ذكرت وزارة الدفاع البريطانية، أن المئات من المقاتلين المرتبطين سابقا بمجموعة فاجنر الروسية العسكرية قد عادوا على الأرجح إلى أوكرانيا.

وقالت الوزارة - في تحديث استخباراتي حول الحرب الروسية-الأوكرانية أوردته قناة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم الجمعة - إن التفاصيل المحددة لوضع هؤلاء المقاتلين غير معروف، مشيرة إلى أنها تعتقد أنهم انضموا إلى القوات المسلحة الروسية الرسمية وإلى شركات عسكرية خاصة آخرى.

ولفتت الوزارة إلى أن بعض التقارير تشير إلى أن مقاتلي فاجنر يتجمعون حول مدينة باخموت، الواقعة في شرق أوكرانيا والتي كانت سيطرت عليها المجموعة في مايو الماضي بعد قتال دام لأشهر، حيث من المرجح أن يكون هناك حاجة بشكل خاص لخبراتهم.

وأوضحت الوزارة أن الكثيرين منهم سيكونون على دراية بخط الجبهة الحالي والتكتيكات الأوكرانية المحلية حيث إنهم قاتلوا هناك الشتاء الماضي.

كانت مجموعة فاجنر قد انسحبت من العمليات القتالية في أوكرانيا في أوائل شهر يونيو الماضي، قبل وقت قصير من محاولة التمرد الفاشلة التي جرت في 24 من يونيو، وما تبعها من وفاة مؤسس المجموعة يفجيني بريجوجين في حادث تحطم طائرة الشهر الماضي.