مدير تعليم القاهرة: أمن وسلامة الطالب نصب أعيننا جميعًا

أكد أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، أنه على مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية، استمرار العمل يومي الجمعة والسبت استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

وأشار إلى حسن استقبال الطلاب وتخصيص اليوم الأول للدراسة لاستقبال الطلاب للصفوف الأولى واليوم الثاني لبقية الصفوف، وتنظيم العمل والتشديد على الإشراف في جميع الأوقات ومتابعة دخول الطلاب المدرسة وأثناء الفسحة وحتى انصرافهم ونضع أمن وسلامة الطالب نصب أعيننا جميعًا.

كما وجه بغلق أبواب المدارس ومعرفة هوية الزائر وتنظيم مقابلة أولياء الأمور وتحديد يوم وموعد أسبوعي وتعليق ذلك على لافتة في مكان ظاهر في مدخل المدرسة، والتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والأمنية وتعقيم الحجرات الدراسية.

وأصدر مدير تعليم القاهرة تعليماته التنسيق مع الأحياء والجهات المعنية لرفع أية إشغالات في محيط المدارس، وتواصل غرف عمليات الإدارت التعليمية مع غرفة عمليات المديرية لحظة بلحظة.

وأكد موسى أن تعليم القاهرة على أتم الاستعداد وكلنا علي قلب رجل واحد، ووجه رسالة للطلبة أن يبدأ الطالب عاماً جديداً محبا لمدرسته مواظبا على الحضور فالمدرسة بيته الثاني.

ورسالته للمعلم رسالة احترام وتقدير، حيث يثمن دوره في بناء العقول وغرس القيم والمفاهيم فتقع علي عاتقه أمانة ورسالة وبناء جيل من أجيال مستقبل مصر.

واختتم حديثه لولى الأمر: شجع أبناءك على الدراسة بالكلام الإيجابي المستمر وحافظ على أن يتناول أبنائك الطعام الصحي دائمًا بالإضافة إلى ممارسة الرياضة.