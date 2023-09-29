أوكرانيا تسقط مسيرة روسية في سومي.. ورسيا تقصف دنيبروبتروفسك وميكولايف

الجمعة 29/سبتمبر/2023 - 10:40 ص

أعلنت قوات عسكرية أوكرانية، اليوم الجمعة، اسقاط مسيرة روسية في إقليم سومي، وقالت إن الجيش الروسي قصف دنيبروبتروفسك ونيكوبول وسقط قتلي في دونيتسك.

وقالت الإدارة العسكرية الإقليمية في إقليم سومي عبر منصتها على تلجرام إن الدفاع الجوي الأوكراني أسقط مسيرة روسية فوق المدينة، دون ذكر مزيد من التفاصيل، وفقا لوكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية.

وأضافت أنه في ليلة 27 إلى 28 سبتمبر الجاري، هاجمت القوات الروسية أوكرانيا بـ 39 مسيرة من طراز شاهد، اسقط الدفاع الجوي الأوكراني 31 منها.

كما أعلن حاكم مقاطعة دنيبروبتروفسك سيرهي ليساك، عبر تطبيق تلجرام، أن القوات الروسية قصفت منطقتين في منطقة دنيبروبتروفسك خلال الليل، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وفي منطقة نيكوبول أطلقت القوات الروسية نيران المدفعية على مجتمعات بوكروفسك وميروف ومدينة نيكوبول. ويجري القوف على نتائج الهجمات.

وبحسب ليساك، لم تقع وفيات أو إصابات في جميع الحالات.

كما شنت القوات الروسية هجوما صاروخيا على ميكولايف في ساعات الصباح الباكر من يوم الجمعة 29 سبتمبر، وفقا لما صرح به حاكم منطقة ميكولايف، فيتالي كيم، عبر تلجرام.