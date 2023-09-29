دوري أبطال أفريقيا| الأهلي في مهمة سهلة أمام سان جورج الإثيوبي

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره سان جورج الإثيوبي في السابعة مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وانتهى لقاء الذهاب بين الأهلي وسان جورج الإثيوبي بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز لتأكيد التأهل في رحلة الاحتفاظ باللقب الأفريقي والتتويج بالأميرة السمراء للمرة الـ12 في تاريخه.

ويغيب عن الأهلي في لقاء سان جورج الإثيوبي المغربي رضا سليم لعدم الجاهزية البدنية.

وشهدت القائمة أيضا غياب كلا من صلاح محسن وكريم نيدفيد ومحمود متولي وعمرو السولية وخالد عبد الفتاح بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:



حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير

خط الدفاع: على معلول - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - كريم الدبيس - محمد عبد المنعم - محمد هاني ـ كريم فؤاد.

خط الوسط: إمام عاشور - مروان عطية - أليو ديانج - محمد الضاوي كريستو - أفشة - أحمد نبيل كوكا - طاهر محمد طاهر - أحمد عبد القادر - حسين الشحات.

خط الهجوم: بيرسي تاو - محمود كهربا.

واختتم الفريق الأحمر مساء الخميس تدريباته الجماعية استعدادًا لمواجهة سان جورج الإثيوبي التي تقام اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي.