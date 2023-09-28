تعرف على نجمات عربيات كشفن عن سر جمال بشرتهن

هناك بعض النجمات العربيات التي تمتلك بشرة صحية مذهلة وتلفت النظر ويتم سؤالهم باستمرار عن سر جمال بشرتهم وروتين العناية بها وبعيد عن العمليات التجميلة، التقنيات العلاجية الحديثة هناك روتين يومي للعناية بالبشرة للحفاظ على جمالها تضمن مستحضرات تجميل وخلطات طبيعية ونظام حياة، وتبرز “البوابة نيوز” بعض أسرار جمال بشرة النجمات العربيات:

-نادين نجيم:

اشهر نجمات لبنان المعروفات بجمالهم تعتمد على روتين بخلصها من البثور وتطبق خلطة طبيعية ترتكز على 3 مكونات فقط، تطبعا بعد إزالة المكياج جيدا وهي: "ملعقتان من خل التفاح حيث يعيد خل التفاح الرطوبة المفقودة الى البشرة ويحد من جفافها، كما يعمل على تقليص المسامات الواسعة، ويساهم في التخفيف من ظهور البثور وحب الشباب، ويقوم بتنشيط الخلايا الجلدية بفضل المواد المضادة للفطريات والبكتيريا، القليل من زيت الزيتون وتكتفي بوضع نقطة فقط من زيت الزيتون إذ أن بشرتها تعد دهنية ويحتوي زيت الزيتون على العديد من الفيتامينات الضرورية لنقاء البشرة وصفائها مثل فيتامينات أ، ك، هـ، والتي تؤخر علامات الشيخوخة على البشرة والتجاعيد، القليل من عصير الليمون حيث يحتوي الليمون على الفيتامين سي المسؤول عن تنشيط عملية تجدد الخلايا، والعناصر المضادة للأكسدة المفيدة لإشراقة الوجه، لكن إذا كنت صاحبة بشرة حساسة لا تضيفي هذا المكوّن إلى الخلطة.



-جويل مردينيان:

تطبق جويل ماسك من الذهب على بشرتها لتعزز إنتاج الكولاجين ولتحفز خلايا البشرة وتعمل جزيئات الذهب على تفعيل الخلايا الداخلية الأساسية في البشرة، فتعزز نموها وذلك يحارب تجاعيد البشرة والخطوط الرفيعة والمحافظة على شبابها كما أنه عندما يخترق الذهب الخلايا في البشرة، يعمل على تعزيز الدورة الدموية فيها وهذه الخطوة تساعد على المحافظة على نضارة الوجه ومحاربة علامات التعب والإرهاق.

-بثينة الرئيسي:

تتبع بثينة الرئيسي روتين منتظم يتكون من 4 خطوات لتنعش بشرتها وتعيد الحياة إليها حيث تنثر رذاذ مرطب على الوجه لتنعش البشرة وتعيد إليها الرطوبة اللازمة، وتطبق بثينة الرئيسي كريم خالي من العطور ويرتكز على حمض الهيالورونيك، ويخترق حمض الهيالورونيك الطبقة العليا من البشرة، ويزودها بالرطوبة التي تحتاجها فهو مرطبًا فعالًا للوجه، إذ يجعل البشرة أقل عرضة للتلف جرّاء العوامل الخارجية والبيئية.

تضع كريم عيون وتدلك هذه المنطقة لمدة 5 دقائق تقريبًا لتحرك الدورة الدموية، ولا تخرج من المنزل قبل تطبيق واقي شمس.

-بلقيس فتحي:

جوز الهند هو المكون المفضل لدى بلقيس فتحي، حيث تنظف به المكياج أحيانًا أو تطبق كماسك قبل النوم، ويحتوي زيت جوز الهند على الفيتامين A وE، بالإضافة إلى البروتينات الضرورية لتعزيز إنتاج الكولاجين مما يحافظ على نضارة البشرة ويجدد خلايا البشرة، بالإضافة إلى ذلك هو غني بالمواد المضادة للأكسدة التي تحارب الأسباب المسببة بتلف البشرة.

-نور الغندور:

ماسك الشاي الأخضر حليف نور الغندور لبشرة متوهّجة ونقية من الأعماق، وتطبق هذا القناع على وجهها لمدة 10 دقائق تقريبًا من بعدها تقوم بحركات دائرية لتقشير البشرة به، ويساعد هذا المكون في محاربة علامات التقدم في السن مثل التجاعيد والخطوط الرفيعة، وذلك بفضل احتوائه على مكونات مضادة للأكسدة التي تمنع الجذور الحرك والتي تعيد الليونة إلى الجلد بالإضافة إلى ذلك، يعد هذا المكون مقشر للبشرة بحيث يساعد في تجديد الخلايا وإزالة خلايا الجلد الميت، ليساهم بالتالي في الحصول على بشرة صحية ومشرقة.

-فرح الهادي:

خلطتها السرية لتتخلص من الجلد الميت وتعزز إنتاج الكولاجين ترتكز على النسكافيه فيشتهر النسكافيه أو القهوة السريعة بخصائصها المضادة للميكروبات التي قد تحمي بشرتك من الجراثيم كما تتميز بأنها لا تذوب في الماء مما يجعلها جيدة في إزالة خلايا الجلد الميتة وتنظيف المسام بعمق. بالإضافة إلى ذلك، يعزز الكافيين إنتاج الكولاجين في البشرة وبالتالي بأخر ظهور علامات الشيخوخة.

وتستخدم زيت الزيتون الذي يحتوي زيت الزيتون على العديد من الفيتامينات الضرورية لنقاء البشرة وصفائها مثل فيتامينات أ، ك، هـ، والتي تؤخر علامات الشيخوخة على البشرة والتجاعيد.

1DA258DF-B700-40D4-AB3D-B52A4E4CD02C

432511F5-41B8-4640-8572-E24707E023AC