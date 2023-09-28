"الخارجية الروسية" تحذر أرمينيا من مغبة الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية على العلاقات الثنائية

حذرت وزارة الخارجية الروسية أرمينيا من مغبة المصادقة على قانون روما الأساسي وانضمامها إلى المحكمة الجنائية الدولية على العلاقات الثنائية مع روسيا؛ لأن يريفان لا تأخذ مقترحات موسكو بشأن النظام الأساسي في الاعتبار.

وقال مصدر بوزارة الخارجية الروسية لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الخميس: "أبلغنا الشركاء الأرمينيين منذ البداية بموقفنا بعدم قبول تصديق أرمينيا على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في ظل إصدار هذه المحكمة مذكرة اعتقال بحق القيادة العليا الروسية".

وأضاف المصدر: "قرار السلطات الأرمينية الانضمام إلى محكمة الجنائية الدولية سيكون له انعكاس سلبي كبير على العلاقات الثنائية مع روسيا الاتحادية"، مشيرا إلى أن ما تروج له أرمينيا حول عدم تأثير انضمامها إلى المحكمة الدولية على علاقاتها مع روسيا "غير واقعي".

وتابع: "من الصعب تصور زيارة القيادة الروسية إلى أرمينيا خاصة عندما يطالب نواب من الحزب الحاكم باعتقال فلاديمير بوتين بناء على طلب محكمة لاهاي".

وأشارت الوزارة إلى أنه تم النظر في مبادرة يريفان لإبرام اتفاق ثنائي، حيث اقترحت موسكو تسوية يمكن أن تناسب الجانبين، مضيفا "لكن لسوء الحظ، اتخذت أرمينيا قرارا سياسيا بالتصديق على نظام روما الأساسي. وسيكون لذلك عواقب سلبية للغاية على العلاقات الثنائية".

ووافقت اللجنة البرلمانية الدائمة لشئون الدولة والشؤون القانونية في أرمينيا، أمس /الأربعاء/، على مشروع قانون بشأن التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وأرسلته إلى البرلمان. وقالت يريفان إن هذه الخطوة لم تكن موجهة ضد روسيا، لكنها تهدف إلى محاكمة الأذريين الذين ارتكبوا جرائم حرب.