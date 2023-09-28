الأمم المتحدة تحيي اليوم الدولي لتعميم الانتفاع بالمعلومات

تحي منظمة الأمم المتحدة في مثل هذا اليوم 28 سبتمبر من كل عام اليوم الدولي لتعميم الانتفاع بالمعلومات، وتقول المنظمة أن الذكاء الاصطناعي والإدارة الإلكترونية قد تلعبان دورا مهما في تعزيز الحصول على المعلومات لا سيما في عالمنا الرقمي، كما يساهم كلا منهما في سد الفجوة الرقمية، بالسماح للمواطنين بالحصول على معلومات مصممة خصيصا لهم وبضمان خدمات فورية وأكثر كفاءة، خاصة في مجال القطاع العام، مما يعزز الشفافية وسهولة الوصول.

وفي نفس الوقت تثير هذه التطورات التي تحتوي بيانات المواطنين تساؤلات بشأن الحقوق الأساسية وحماية حقوق المواطنين واستخدام الذكاء الاصطناعي والإدارة الإلكترونية بشكل أخلاقي من قبل المؤسسات العامة، وباعتبار الذكاء الاصطناعي قادرا على تحديد المعلومات التي نصل إليها، فإننا نتساءل على أي مبادئ أخلاقية يتم ذلك.

وسيكون الاحتفاء باليوم الدولي لتعميم الانتفاع بالمعلومات لهذا العام فرصة لمناقشة فوائد الإدارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي ومخاطرهما من أجل ضمان الحق في الحصول على المعلومات كما ستناقش الأدوات العملية وأفضل الممارسات خلال عرض مبادئ توجيهية لإفادة القطاع العام، بالإصرار على أهمية تحقيق هذا الحق في ضل الحكم الرشيد.



وعقدت المنظمة مؤتمر عالمي لتعميم الانتفاع بالمعلومات، وناقش أهمية تنفيذ الأطر القانونية من أجل الوصول إلى المعلومات، والاستمرار في العمل معا من أجل تحقيق مجتمعات معرفة مرنة وشاملة، كما ستليه حلقات نقاش أخرى حول مفهومي الذكاء الاصطناعي والإدارة الإلكترونية وإمكانية الحصول على المعلومات.



وكانت المنظمة للتربية والعلم والثقافة في 17 نوفمبر عام 2015، أعلنت يوما دوليا لتعميم الانتفاع بالمعلومات وبالنظر إلى أن العديد من منظمات المجتمع المدني والهيئات الحكومية في العالم تبنت هذا الاحتفال وتحتفل به حاليا، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة إبان دورتها الرابعة والسبعين التي عقدت في أكتوبر 2019، اعتماد يوم 28 سبتمبر يوما دوليا لتعميم الانتفاع بالمعلومات على صعيد الأمم المتحدة