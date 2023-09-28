الزمالك 2007 يهزم أسوان برباعية في بطولة الجمهورية

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2007، على أسوان بنتيجة 4-0، في إطار المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء بالجولة الرابعة لبطولة الجمهورية.

أحرز أهداف الزمالك خالد السيد، حسام عاشور التقي، هشام إيباء، زياد كمال.

سيطر لاعبو الزمالك على المباراة سواء بالشوط الأول أو الثاني، وظهروا بشكل فني متميز وصنعوا فرص عديدة تكللت في تسجيل أربعة أهداف وصناعة فرص عديدة اخري كادت أن تضاعف النتيجة إلى أكثر من أربعة أهداف.

حرص إسماعيل يوسف رئيس قطاعات الناشئين وجمال حمزة المدير الفني للقطاع وحازم إمام نائب المدير الفني وشكري حسن المدير الإداري، و أحمد السيسي مدير إداري القطاعات على مشاهدة المباراة ومؤازرة اللاعبين وتحفيزهم.

يقود فريق 2007 بالزمالك، أحمد رزق مديرا فنيا، حمدي صالح و أحمد محمد جمال مدربين مساعدين، ياسر سعد مدرب حراس مرمى، مجدي قاصد اداري ، محمد عبد الودود مخطط أحمال، إبراهيم عبد الرحمن إصابات وتأهيل، سيد جاد مهمات.