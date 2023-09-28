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الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

معرض فن تشكيلي في ختام فعاليات سبتمبر بثقافة الغربية

معرض فن تشكيلي
معرض فن تشكيلي
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اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، الأربعاء، أنشطتها وفعالياتها بمحافظة الغربية خلال شهر سبتمبر الحالي بمعرض للفن التشكيلي لعدد من المواهب الصغيرة والشابة، حيث توافد العديد من القيادات والرواد والمهتمين بالشأن الفني لمكتبة محلة أبو علي الثقافية لمتابعة فعاليات المعرض.

قدمت كل من الفنانة سلمى الدريني، والفنانة حبيبة الدريني شرحا وافيا للحضور حول معنى كل لوحة فنية، وأوضحتا أنهما استخدمتا ألوان الباستيل، والكولاج، وألوان الزيت، والألوان المائية، وأقلام الرصاص والفحم، وألوان الجواش في تنفيذ اللوحات، التي تجاوز عددها الـ 60 لوحة فنية، عبرت عن مدارس الفن التشكيلي، ومنها: الواقعية، والتجريدية، والكلاسيكية، والسريالية.

في سياق آخر، احتفلت المكتبة بذكرى المولد النبوي الشريف، وذلك من خلال معرض فني للأطفال شهد العديد من اللوحات الفنية التي عبرت عن مظاهر الاحتفال بتلك المناسبة العطرة.

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ثقافة مصر
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