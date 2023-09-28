حماة الوطن بالجيزة تواصل حملة "وكلتك.. كمل مسيرتك" لتأييد الرئيس السيسي

أعلن مصطفى جعفر سالمان أمين التنظيم في حزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة، إن أمانة الجيزة تواصل لليوم الثاني على التوالي حملة "وكلتك.. كمل مسيرتك" لجمع توكيلات دعم وتأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضح سالمان، خلال تصريحات صحفية، أن قيادات الحزب بالجيزة برئاسة النائب نافع عبد الهادي أمين عام الحزب بالمحافظة، وكيل لجنة الشكاوى والمقترحات بمجلس النواب، ومساعديه حريصين على متابعة سير اجراء عمل التوكيلات للمواطنين بمقرات الشهر العقاري بجميع مراكز المحافظة، لافتا إلي أن هناك حرص كبير لدي المواطنين بتأييد الرئيس السيسي فى الانتخابات المقبلة لدعم مسيرة البناء والتنمية.

ودعا أمين التنظيم في حزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة، جموع المواطنين الذين لهم حق التصويت، الحرص على المشاركة فى انتخابات الرئاسة المقبلة، مؤكدا أن انتخابات الرئاسة تعد جزء هاما فى بناء العملية الديمقراطية والوصول إلى الجمهورية الجديدة.

وأشار مصطفى جعفر سالمان، إلي أن أمانة الجيزة بحزب حماة الوطن تتابع بشكل مكثف لتنظيم جميع الطرق لتسهيل عملية جمع التوكيلات من المواطنين أمام مكاتب الشهر العقارى لتحرير التوكيلات.