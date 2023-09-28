صناعة حلوى المولد النبوي.. «موسم الخير وفرحة كل سنة»| فيديو

«بنستنى موسم مولد النبي من السنة للسنة»، بهذه الجملة بدأ الشاب محمد عبد القوي أحد مُصنعي حلوى المولد النبوي حديثه مع “البوابة نيوز”، مضيفا «مولد النبي موسم كبير نجهز له من 3 أشهر قبل موعد المولد وبنعمل ليل نهار بنظام الورديات 24 ساعة.

وأردف الشاب الذي يعمل في صناعة الحلوى منذ أن كان عمره 12 عامًا: نقوم بتصنيع جميع أنواع حلويات مولد النبي من الفولية السمسمية الحمصية و 12 نوع من الملبن، بالإضافة إلى الشكلمة والقشطة بأنواعها، إلى جانب الحلوى المشهورة ومنها السودانية والسمسمية والحمص، الشغل طول العام يكون 3 أشهر فقط - 85 يومًا تقريبًا قبل المولد، ويتم التخزين ما تم إنتاجه ويبدأ التجار في سحب الكميات قبل شهر من المولد النبوي للأسواق.

وتابع: «مولد النبي مصدر رزق للآلاف من صنايعية وعمال وأصحاب مصانع، فالمولد «موسم من السنة إلى السنة.. موسم فرحة وخير على كل الناس اللي بتشتغل في تصنيع الحلاوة.. ممكن ناس مش تشتغل طول السنة وتشتغل بس في موسم المولد».

ولفت إلى أن مصنعي الحلوى عملوا على تحديث الأصناف ومنها القشطة واللديدة وكرسبي ألوان، مشيرًا إلى أن التطوير في المنتجات يعمل على زيادة عملية البيع والشراء.

وعن الأسعار، يقول «عبد القوي» لـ «البوابة نيوز»: أسعار العام الحالي تُعد طبيعية إلى حدٍ ما؛ ولكن كل سنة يرفع تجار الجملة سعر الخامات والأمر الذي ينعكس سلبًا على نسب الإنتاج مقارنة بالسنوات السابقة.

واختتم أنه خلال العام الجاري يعمل بطاقة إنتاجية أعلى من العام الماضي وساعده على ذلك افتتاح عدد كبير من منافذ البيع وشوادر مولد النبي على مستوى الجمهورية، وهو الأمر الذي يُسهل عمليات البيع والشراء.