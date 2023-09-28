محافظ بورسعيد يدعم المريخ بنصف مليون جنيه قبل انطلاق الدوري

قرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد صرف دعم مالي لنادي المريخ للمساهمة فى تلبية احتياجات النادي وفريق الكرة قبل إنطلاق الموسم بدورى القسم الثانى "ب".

وأكد أيمن عيد المتحدث الإعلامى لنادى المريخ البورسعيدى أن ناديه تسلم دعم المحافظة المالي والبالغ نصف مليون جنيه و ذلك فى إستجابة سريعة من محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان لطلب مجلس إدارة المريخ برئاسة أحمد جوهر.

وأضاف أيمن عيد إحتياجات فريق الكرة عديدة و نسعى لتوفير كافة متطلبات الجهاز الفنى من أجل العودة للدورى الممتاز بقوام فريق يعتمد على أبناء النادى ودعم المحافظة سيساعدنا على الوفاء بإحتياجات إنطلاقة الدورى خاصة وأن المريخ كان يمر بضائقة مالية كبيرة .

واختتم "عيد" مجلس إدارة نادى المريخ برئاسة أحمد جوهر وجه شكره إلى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وأكد على التصميم لمواصلة إنجازات الفريق هذا الموسم.