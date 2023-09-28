"تعليم القاهرة" تناقش مشكلة غياب الطلاب والدروس الخصوصية

اجتمع أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، وعبد الرؤف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والأباء والمعلمين على مستوى القاهرة والجمهورية وزينب عبدالفتاح وكيل المديرية لشئون الادارات التعليمية، مع مديرى عموم الإدارت التعليمية وأعضاء المجلس بقاعة اجتماعات ديوان عام المديرية.

وقامت زينب عبدالفتاح وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لشئون الادارات التعليمية بعرض المناقشات والتوصيات التى ذكرت فى جلسات الحوار المجتمعى ومتابعة نتائج الحوار، مضيفة أن مديرية التربية والتعليم سارت على نفس نهج الخطة الإستراتيجية للوزارة .

تم عقد ورش عمل فى المديرية لمناقشة التحديات التى رصدها المؤتمر الوزارى الخاص بالخطة الاستراتيجية 2024\2029 و قد تمت ورش العمل طبقا للفعاليات التى تم تحديدها فى مؤتمر الحوار المجتمعى.

وتم تقسيم مجموعات العمل طبقا للمحاور التى عرضت بالإستراتيجية على النحو التالى:_

- المحور الخاص بمجلس الآمناء والآباء و المعلمين بقيادة عبد الرؤف علام المتعلق بعدم تقبل التغير والتطوير فى التعليم سواء فى البيئة الداخلية أو الخارجية .

-المحور الخاص بياسر أنس مدير عام التعليم العام والتجريبيات المتعلق بكثافة الفصول وظهور نسق لا نظامية موازية للنظام التعليمى والتعليم خارج المدرسة والإنتشار الكبير للدروس الخصوصية ، زيادة ظاهرة الغياب خصوصا بالمرحلة الثانوية ، مما يهمش دور المدرسة فى بناء شخصية التلاميذ ، الإمتحانات بشكلها الراهن سواء التقليدية أو الجديدة وأثر ذلك على الأسرة .

-المحور الخاص بالدكتور خالد عبده مدير عام التعليم الفنى بالمديرية المتعلق بتغير النظرة المجتمعية للتعليم الفنى وعجز المعلمين

-المحور الخاص بهشام قطب مدير التطوير التكنولوجى بعدم توافق واكتمال البنية التحتية للتحول الرقمى فى تعليم الطلبة فى منازلهم والمدرسين فى فصولهم .

-المحور الخاص بمرسى التهامى مدير إدارة الجودة المتعلق بالفاقد التعليمى نتيجة كوفيد ١٩.

وقد وصلت هذه الورش لنتائج مرضية للتغلب على تحديات كافة المحاور .

ودعت زينب عبدالفتاح مديرى عموم الادارات التعليمية بعقد ورش عمل للحوار المجتمعى لمناقشة كافة محاور الخطة الاستراتيجية 2024\2029 فى الإدارات التعليمية وتحديد فريق عمل للحوار المجتمعى وذلك بحضور مجلس الأمناء والأباء والمعلمين بصفتهم أركان اساسية فى هذا الحوار.

كما طلبت من مديرى عموم الإدارات التعليمية تسجيل نتائج ورش العمل الخاصة باداراتهم ؛ لعرضها على وزير التربية والتعليم فى المؤتمر الوزارى القادم الخاص بالخطة الاستراتيجية للوزارة2024\2029

واكدت ضرورة توفير أجهزة كمبيوتر وإنترنت لأقسام شئون الطلبة وذلك لسرعة تسجيل البيانات على الموقع الرسمى المعلن لشئون الطلبة بتعليم القاهرة .