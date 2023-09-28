"القاهرة السيمفونى" يعزف الرابعة لبيتهوفن مع أعمال هايدن وجلازونوف

يحيى “أوركسترا القاهرة السيمفوني”، حفلا موسيقيا بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي، وبمشاركة عازفة الفيولينة ميرنا سرور، في الثامنة والنصف من مساء السبت المقبل، الموافق 30 سبتمبر، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وذلك استمرارا لسلسلة الأسلوب الكلاسيكى.

يتضمن البرنامج السيمفونية الرابعة لـ"بيتهوفن" والتى ظهرت للنور لأول مرة عام 1807 وتم تقديمها بقصر أحد امراء النمسا، وتعد من المؤلفات ذات الموسيقى المبهجة والباعثة على الارتياح بالمقارنة بسيمفونيات بيتهوفن السابقة والتي لا تخلو من إشارة إلى الكفاح والنضال والصراعات التي كانت تعانيها أوروبا انذاك، هذا إلى جانب السيمفونية 43 لـ"هايدن" وكونشيرتو الفيولينة والأوركسترا لـ"جلازونوف".

يشار إلى أن أوركسترا القاهرة السيمفوني تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة اشهر الموسيقيين فى العالم وأيضا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الاعلان عن انفسهم، وعلى مدار تاريخه نجح فى ضم مؤلفات عالمية إلى ريبرتواره الفنى، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين ، هذا إلى جانب جولات فنية في ارجاء العالم.