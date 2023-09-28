بني سويف تستقبل 40 سائحًا أستراليًا على متن باخرة نيلية

استقبلت محافظة بني سويف، الباخرة السياحية نايل أدفانشر" فندق عائم"خلال رحلتها ومرورها قادمة من أسوان إلى القاهرة، وعلى متنها فوج قوامه 40 سائحًا من أستراليا.

كان في استقبال الفوج: رانيا عزت مدير عام السياحة، هبة السيد وكيل الإدارة، محمد فتحي مسؤول الرحلات بالإدارة، وعبد الحي سيد مدير الممشى السياحي بالكورنيش ، وذلك تنفيذا لتكليفات المحافظ د.محمد هاني غنيم" أعدت الإدارة العامة للسياحة برنامجاً سياحياً، تضمن استقبال الفوج بالمرسى السياحي وتنظيم جولة حرة بالممشى السياحي لكورنيش النيل، للاستمتاع بمنظر ورعة النيل، بجانب توزيع بعض المطويات والكتيبات عليهم للتعريف بأهم المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة.

فيما أشارت مدير السياحة، إلى أن الفوج السياحي عبر عن سعادته بحفاوة الاستقبال وجمال وروعة الطبيعة واعتدال الطقس خلال الفترة الحالية في بني سويف، معربين عن تقديرهم لمحافظ الإقليم والتنفيذيين القائمين على استقبالهم وتوفير التسهيلات والتأمين أثناء مرورهم بالمحافظة خلال رحلتهم النيلية بين القاهرة و أسوان.