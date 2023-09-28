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الخميس 28 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بني سويف تستقبل 40 سائحًا أستراليًا على متن باخرة نيلية

جانب من الوفد السياحي
جانب من الوفد السياحي
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استقبلت محافظة بني سويف، الباخرة السياحية نايل أدفانشر" فندق عائم"خلال رحلتها ومرورها قادمة من أسوان إلى القاهرة، وعلى متنها فوج قوامه 40 سائحًا من أستراليا.

كان في استقبال الفوج: رانيا عزت مدير عام السياحة، هبة السيد وكيل الإدارة، محمد فتحي مسؤول الرحلات بالإدارة، وعبد الحي سيد مدير الممشى السياحي بالكورنيش ، وذلك تنفيذا لتكليفات المحافظ د.محمد هاني غنيم" أعدت الإدارة العامة للسياحة برنامجاً سياحياً، تضمن استقبال الفوج بالمرسى السياحي وتنظيم جولة حرة بالممشى السياحي لكورنيش النيل، للاستمتاع بمنظر ورعة النيل، بجانب توزيع بعض المطويات والكتيبات عليهم للتعريف بأهم المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة.

فيما أشارت مدير السياحة، إلى أن الفوج السياحي عبر عن سعادته بحفاوة الاستقبال وجمال وروعة الطبيعة واعتدال الطقس خلال الفترة الحالية في بني سويف، معربين عن تقديرهم لمحافظ الإقليم والتنفيذيين القائمين على استقبالهم وتوفير التسهيلات والتأمين أثناء مرورهم بالمحافظة خلال رحلتهم النيلية بين القاهرة و أسوان.

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الادارة العامة للسياحة الممشى السياحي باخرة نيلية محافظة بني سويف الادارة العامة
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