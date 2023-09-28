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الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مواجهات بين الجيش والدعم السريع في العاصمة السودانية

الجيش السوداني
الجيش السوداني
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تواصلت المواجهات العنيفة، صباح اليوم الخميس، التي اندلعت منذ الليلة الماضية في مناطق واسعة في العاصمة السودانية الخرطوم، بين الجيش وقوات الدعم السريع، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

وأفاد شهود عيان وعاملون في الحقل الصحي، في تصريحات نشرتها "سكاي نيوز"، بسقوط 13 قتيلا و34 مصابا على الأقل في قصف جوي ومدفعي في منطقة أمبدة بمدينة أم درمان غربي العاصمة السودانية. 

ومنذ الثلاثاء تكثف قوات الدعم السريع من هجومها على أجزاء في القيادة العامة لا تزال في يد الجيش.

ووقعت مواجهات قوية بالأسلحة الخفيفة والثقيلة في محيط القيادة ومناطق متفرقة أخرى شرقي الخرطوم، فيما تعرض مقر القيادة العامة للجيش لقصف مدفعي عنيف مما أسفر عن تصاعد كثيف لأعمدة الدخان.

وفي أم درمان استمر القصف المدفعي والجوي في المناطق المحيطة بقاعدة كرري العسكرية بشمال المدينة إضافة إلى سلاح المهندسين في الجزء الجنوبي من المدينة وأغلب الأحياء الغربية في منطقة أم بدة.

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