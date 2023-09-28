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الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا: الدفاعات الجوية تدمر 34 طائرة بدون طيار روسية

طائرة بدون طيار
طائرة بدون طيار
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قالت القوات الجوية التابعة لهيئة الأركان العامة المسلحة الأوكرانية، اليوم الخميس، إن الدفاعات الجوية الأوكرانية دمرت 34 من أصل 44 طائرة بدون طيار روسية من طراز شاهد 136/131"، الليلة الماضية.

وأضافت الأركان الأوكرانية "في ليلة 28 سبتمبر، هاجم الروس أوكرانيا بـ44 مسيرة من طراز شاهد، جنوبي بريمورسكو وأرختساك وكابي شاودا والقرم".. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية.

وأشارت إلى أنه تم تدمير 34 مسيرة منهم بالتعاون بين قوات الدفاع الجوي ووحدات الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وفي سياق متصل، أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خيرسون، اليوم /الخميس/، قيام القوات الروسية بقصف المنطقة عدة مرات خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال أولكسندر بروكودين رئيس الإدارة العسكرية للمنطقة في بيان، إن القوات الروسية قصفت خيرسون واستهدفت المنطقة المركزية، مما أسفر عن مقتل شخص.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية.

وأوضح أن القوات الروسية استهدفت ميكولايفكا بسبع قذائف.

وأشار إلى أن القصف الروسي أسفر عن مقتل شخص (41 عاما) وإصابة آخر (27 عاما).

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طائرة بدون طيار روسيا أوكرانيا
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