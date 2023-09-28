المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين يطالب السيسي بالترشح في الانتخابات الرئاسية

طالب المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح للرئاسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين - في بيان مساء اليوم الأربعاء - أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي استطاعت القضاء على الجماعات المتطرفة وتجفيف منابع الإرهاب، وحمت المنطقة العربية؛ بل والعالم كله من خطر الإرهاب. وفي الوقت ذاته انطلقت مسيرة ضخمة لإعادة بناء الدولة، وتحققت انجازات ضخمة في المشاريع القومية.

وأضاف البيان أنه لا يخفى على أحد حجم الإنجازات التي تحققت على مدار السنوات العشرة الماضية، فمدن الإسكان التي انتشرت في كل محافظات مصر، وجعلت كل مواطن يمكنه تملك وحدة سكنية كاملة التشطيب في مدن كاملة الخدمات، فضلا عن استصلاح واستزراع 4 ملايين فدان، بخلاف إنشاء شبكة طرق ضخمة تزيد على 4800 كيلومتر، بجانب مشاريع حياة كريمة ومشروع تطوير العشوائيات، والتأمين الصحي الشامل، وغيرها آلاف المشروعات الكبرى تحققت في عهد الرئيس السيسي.

ويحظى ملف التعليم باهتمام بالغ من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويؤكد ذلك برنامج إصلاح التعليم الذى أطلقه الرئيس وتضمن مناهج واحتياجات توافق العصر وتواكب التطوير، كما يؤكد حجم اهتمام الدولة بالتعليم أن الدولة أنفقت أكثر من تريليون جنيه على التعليم منذ 2014 إلى 2022.

وفي ظل الجمهورية الجديدة طرأ تغيير كبيرفي الأبنية التعليمية بشكل يلبي تنمية المهارات والابتكارات وتوفير البنية التكنولوجية لأبنائنا الطلاب.

وخلال فترة حكم الرئيس تم بناء 120 ألف فصل وتطوير أكثر من 9246 معملا للحاسب الآلي المطور و36210 شاشة ذكية خلال الفترة من 2014 حتى 2023، بالإضافة إلى تطوير المناهج الدراسية حتى الصف السادس الابتدائي بإجمالي 49 منهجًا دراسيًا، وغير ذلك من الإنجازات التي تكشف حجم الاهتمام بالتعليم كواحد من الملفات القومية الرئيسية لبناء الجمهورية الجديدة.

وأوضح رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين عبد الرؤوف علام أن المصريين يدركون حجم التحديات التي تواجه بلادهم وقوى الشر التي تتربص بها، وهناك من يسعى جاهدًا لتشويه الحقائق وتعطيل مسيرة البناء التي انطلقت مع تأسيس الجمهورية الجديدة.

وأكد علام أن ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة ضرورة حتمية لأنه الأقدر حاليًا على قيادة الدولة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة، وكذلك استكمال المشروعات القومية التي انطلقت في عهده