كارت أحمر.. السفير الفرنسي يغادر النيجر بعد طرده

أكدت الرئاسة الفرنسية، أن السفير الفرنسي لدى النيجر غادر البلاد، وغادر سيلفان إيتي العاصمة نيامي، أمس الأربعاء، ليعود إلى فرنسا، بحسب مصادر وزارية ودبلوماسية لوكالة فرانس برس.

وقال مصدر دبلوماسي، إن السفير وستة من معاونيه غادروا نيامي حوالي الساعة الرابعة صباحا.

كما أكد المغادرة مصدر مقرب من وزارة الداخلية فى النيجر، وأن الطائرة غادرت في اتجاه تشاد.

وقبل يومين أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن مبعوثه إلى النيجر سيعود خلال عدة ساعات، عقب قرار بسحب القوات الفرنسية من الدولة الإفريقية، ولكن ظل الغموض يخيم على مكان وجود السفير سيلفان إيتي، وفي تحول مفاجئ يوم الأحد، قال ماكرون إن قوات مكافحة الإرهاب الفرنسية البالغ قوامها ١٥٠٠ جندي ستنسحب أخيرا من مستعمرتها السابقة، بعد أزمة استمرت شهرين منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم.

ورفضت فرنسا الاعتراف بالنظام الجديد في النيجر، واتهمه ماكرون باحتجاز السفير رهينة.

وألغى الجيش الذي استولى على السلطة في نيامي، اتفاقيات التعاون العسكري وكذلك الحصانة الدبلوماسية للسفير، كما طالب السفير بالرحيل منذ شهر تقريبا.