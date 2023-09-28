ads
الخميس 28 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

وفد من الجامعات البريطانية يزور جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر.. صور

جانب من الجولة
جانب من الجولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اصطحب المهندس أحمد ترك أمين عام جامعة القاهرة، والدكتور محمد محسن العطار مساعد رئيس جامعة القاهرة للشؤون الأكاديمية لجامعة القاهرة الدولية، وفدًا من رؤساء جامعات بريطانية وهي (جامعة إيست لندن، وجامعة إسيكس، وكلية الجراحين الملكية في أدنبرة) للتعرف على الجامعة الجديدة التى أسستها جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، وشهد الجولة الدكتور محمد الشرقاوي مساعد وزير التعليم العالي، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت، رئيس الجامعة .

وخلال الجولة، تم إطلاع الوفد على مشروع جامعة القاهرة الدولية والإمكانيات المزود بها، والتجهيزات التكنولوجية اللازمة لقاعات المحاضرات والمؤتمرات والمكاتب، حيث أجرى الوفد جولة في مباني الجامعة التي تم الانتهاء منها، وحرم الجامعة والمساحات الخضراء.

وعقب الجولة، اجتمع  المهندس أحمد ترك أمين عام جامعة القاهرة، والدكتور محمد محسن العطار بالوفد، وتم اطلاعهم على تقدم جامعة القاهرة فى التصنيفات الدولية، والشراكات الدولية مع الجامعات الأجنبية، والبرامج الدراسية والدرجات العلمية المشتركة بين الجامعة والجامعات المتقدمة دوليًا.

وأشاد وفد الجامعات البريطانية، بمستوى جامعة القاهرة الدولية والتجهيزات التكنولوجية والفنية والإدارية والأكاديمية، وأبدوا رغبتهم في التعاون في مجالات الطب وطب الأسنان، والهندسة وعلوم الحاسب، والعلوم الإنسانية، وناقشوا آليات تنفيذ التعاون في أقرب وقت ممكن.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد الخشت، قام بوضع حجر الأساس لجامعة القاهرة الدولية عام 2018، وأعلن حينها في مؤتمر صحفي كبير بحضور السيد وزير التعليم العالي ونخبة من قيادات الدولة والشخصيات العامة أن جامعة القاهرة الدولية سوف تكون جامعة برامج. وبعد الانتهاء من التجهيزات لبدء الدراسة تكون جامعة القاهرة الدولية هي أول فرع دولي لجامعة حكومية أنشئت وتمت الدراسة بها.

وكان الدكتور محمد الخشت قد أعلن بدء الدراسة بجامعة القاهرة الدولية في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور  دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

IMG-20230928-WA0026
IMG-20230928-WA0026
IMG-20230928-WA0025
IMG-20230928-WA0025
IMG-20230928-WA0027
IMG-20230928-WA0027
IMG-20230928-WA0024
IMG-20230928-WA0024
IMG-20230928-WA0023
IMG-20230928-WA0023
IMG-20230928-WA0022
IMG-20230928-WA0022
IMG-20230928-WA0021
IMG-20230928-WA0021
IMG-20230928-WA0019
IMG-20230928-WA0019
IMG-20230928-WA0018
IMG-20230928-WA0018
IMG-20230928-WA0017
IMG-20230928-WA0017
IMG-20230928-WA0020
IMG-20230928-WA0020
IMG-20230928-WA0015
IMG-20230928-WA0015
IMG-20230928-WA0016
IMG-20230928-WA0016
IMG-20230928-WA0013
IMG-20230928-WA0013
IMG-20230928-WA0014
IMG-20230928-WA0014
IMG-20230928-WA0011
IMG-20230928-WA0011
IMG-20230928-WA0012
IMG-20230928-WA0012
IMG-20230928-WA0009
IMG-20230928-WA0009
IMG-20230928-WA0008
IMG-20230928-WA0008
IMG-20230928-WA0007
IMG-20230928-WA0007
ads
اجتماع المجلس البحث العلمي البرامج الدراسية البريطانية التصنيفات الدولية
ads