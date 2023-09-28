برلمانية: جمال عبد الناصر رحل عن دنيانا لكنه باقِِ في قلوب الجماهير

قالت النائبة هدى الطنباري، عضو مجلس النواب، في الذكرى الـ53 لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر، الذي رحل عن عالمنا فى 28 سبتمبر عام 1970، إن الزعيم جمال عبد الناصر رحل عن دنيانا لكنه باقِِ في قلوب ووجدان الجماهير، وذلك بسبب مواقفه وقراراته التاريخية، وعشقه لتراب مصرنا الغالية.



وأضافت "الطنباري" في تصريح خاص، لـ«البوابة نيوز»، أن مواقف الزعيم جمال عبد الناصر كانت داعمة للعدالة الاجتماعية، وانعكس ذلك إيجابيًا على العديد من طبقات الشعب المصري، لاسيما الطبقة البسيطة والمتوسطة.

وتابعت عضو مجلس النواب: "لا ننسى أيضًا دور الزعيم جمال عبد الناصر في القومية العربية، وكذلك جهوده العظيمة في تأميم قناة السويس، بالإضافة إلى بناء السد العالي الذي حمى الدولة المصرية من الفيضانات وساهم في توليد الكهرباء".

واختتم النائبة هدى الطنباري: "الزعيم جمال عبد الناصر ترك إرثًا تاريخيًا كبيرًا لا ينكره إلا حاقد وجاحد، وستظل مواقفه الوطنية عالقة في قلوب وعقول الجماهير.. رحم الله الزعيم الراحل الخالد جمال عبد الناصر".