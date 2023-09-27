وزير الخارجية الروسي يبحث مع نظيره الأذربيجاني هاتفيًا الوضع في كاراباخ

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الوضع في منطقة كاراباخ مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف.

وذكرت الخارجية الروسية - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الأربعاء - أنه جرى اتصال هاتفي بين الوزيرين؛ حيث تم بحث الوضع في كاباراخ، بما في ذلك قضايا تقديم المساعدة الإنسانية وضمان حقوق وأمن السكان الأرمن.

وأضاف البيان أن الجانبين "بحثا سبل تنفيذ مجموعة الاتفاقات الثلاثية على مستوى القمة التي تم التوصل إليها خلال الفترة 2020 – 2022، والتي تخص صياغة معاهدة السلام بين باكو ويريفان، وترسيم الحدود الأرمنية – الأذربيجانية ورفع الحصار عن وسائل النقل".

وبحث الوزيران - كذلك - "عددا من المسائل لجدول الأعمال الثنائي والإقليمي"، واتفقا على "مواصلة الاتصالات على مختلف المستويات.