طب بنها: دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي واجب لاستكمال مسيرة البناء

أكد المشاركون في اجتماع الرابطة المجتمعية بكلية الطب بجامعة بنها، على أولوية دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة الانجازات الملموسة وخاصة في القطاع الصحي والمبادرات التي اعادة الحياة والامل في نفوس المصريين.

جاء ذلك خلال انعقاد الرابطة المجتمعية برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها والدكتور السيد فودة نائب رئيس جامعة بنها لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة، برئاسة الدكتور محمد الأشهب عميد كلية طب بنها والدكتورة نرمين عدلي وكيل الكلية لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمهندس مصطفي مجاهد رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحي الوزير عادل عبدالباقي رئيس نادي روتاري القاهرة بالزمالك،والاستاذة نفيسة صالح نائب فخري لرئيس نوادي روتاري والدكتور طارق شمال رئيس نادي رالي روتاري والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.

تناول اللقاء بحث اليات التعاون لاطلاق حملة للتوعية بالصحة الانجابية في ضوء توصيات المؤتمر العالمي الأول للصحة والسكان والتنمية، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي انعقد خلال الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023 بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت شعار "سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة" تحت عنوان

احسبها صح..قرارك ينقذ أسرتك".

رحب الدكتور محمد الأشهب بالحضور مؤكدا علي قضية الوعي وانها الرهان الحقيقي في الفترة الحالية وأهميتها في تغيير ثقافات وأفكار المجتمعات، مشيرا ان الكلية تسعي بأنشطتها المجتمع الي خدمة المواطن القليوبي في كل مكان مستوحاه من أجندة المبادرات الرئاسية التي غيرت حياة المصريين أفضل، من أهم تلك الاهتمامات الرئاسية القضية السكانية هم التحديات التنموية التى تواجهها الدولة المصرية خلال هذه المرحلة، فبلا شك يصاحب هذه الزيادة تأثيرات سلبية وضغوط اقتصادية واجتماعية ناتجة عن زيادة الاختلال بين الموارد والسكان ومن هنا فنحن في المبادرات لها وجه نظر مختلفة وطبيعة في التعامل مع تلك القضية.

وعبر رئيس نادي روتاري عن سعادته بالتواجد داخل كلية طب بنها التي تمثل صرحا طبيا كبيرا مليء بالكثير من الحماسة في ايصال الرسالة الانسانية الطبية ايضا بالتوازي مع الناحية العلمية، مشيرا ان نوادي روتاري تولي للجانب الانساني اهتمام كبيرا وخاصة قضبة الصحة الانجابية ومن هنا وجدنا نقاط مشتركة سيتم العمل عليها لانجاح المبادرة.

استطرد ان الزيارة القادمة ستكون أولي الفاعليات علي أرض الواقع بلقاء عملي وحلقات توعوية مع المواطنيين علي هامشها يتم عقد مسابقة لأفضل الأسر الإيجابية والتي غير الالتزام بمفهوم الصحة الانجابية حياتها للأفضل لتكون أكبر داعم لقرائها لاستكمال المسيرة.